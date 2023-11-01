Прем'єр-міністр Італії у фальшивій телефонній розмові заявила російським пранкерам, що європейські лідери втомилися від війни в Україні і хочуть "виходу".

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні стала жертвою російських пранкерів. Як пише Telegraph, відомі пранкери Вован і Лексус організували телефонну розмову з Мелоні начебто від імені голови Комісії Африканського союзу та змусили поділитися відвертими словами про війну в Україні.

В опублікованому в мережі аудіозаписі розмови прем'єр-міністр Італії заявила російським пранкерам, що європейські лідери хочуть "виходу" з війни в Україні.

"Я бачу, що багато хто втомився. Правду кажучи, можливо, ми близькі до того моменту, коли всі зрозуміють, що нам потрібен вихід… Проблема полягає в тому, щоб знайти вихід, який може бути прийнятним для обох, не руйнуючи міжнародне право", – сказала вона.

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Говорячи про український контрнаступ під час розмови, Мелоні сказала: "Це не змінило долю конфлікту… Тож усі розуміють, що це дійсно може тривати багато років, якщо ми не спробуємо знайти якісь рішення".

Офіс прем’єр-міністра підтвердив, що запис був справжнім і був зроблений 18 вересня напередодні зустрічі на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Прем'єр-міністр шкодує, що була обманута", - йдеться в повідомленні.

Хто такі Вован і Лексус

Вован і Лексус заперечують, що діють від імені Кремля, але незмінно отримують позитивне висвітлення в російських державних ЗМІ.

Три роки тому Вован і Лексус дзвонили Макрону, видаючи себе за президента України. Вони також розіграли британського співака Елтона Джона, колишнього прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона. Також вони розіграли екс-канцлерку Німеччини Ангелу Меркель від імені п'ятого президента України Петра Порошенка.

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