За словами Кулеби, міжнародна підтримка "Кримської платформи" зростає.

Вже 33 країни підтвердили участь в установчому саміті "Кримської платформи", який запланований на 23 серпня в Києві.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.

"Сьогодні отримали ще одне підтвердження: плюс один президент приїде до Києва на установчий саміт Кримської платформи. Загальна кількість учасників зросла до 33", - заявив він.

За словами Кулеби, міжнародна підтримка "Кримської платформи" зростає, і нові підтвердження неодмінно будуть.

Сьогодні отримали ще одне підтвердження: +1 президент приїде до Києва на установчий саміт Кримської платформи. Загальна кількість учасників зросла до 33. Міжнародна підтримка Кримської платформи зростає і нові підтвердження неодмінно будуть 😎 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 6, 2021

Кримська платформа

Як повідомляв УНІАН, українська влада ініціювала створення міжнародної платформи з деокупації Криму.

"Кримська платформа" працюватиме на декількох рівнях. Перший, найвищий, - політичний, до нього приєднаються глави іноземних держав і урядів. Другий - рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони, третій - Міжпарламентський, четвертий - рівень неурядових експертів. Передбачається створення експертної мережі для посилення ефективності дій держави, а також для залучення додаткових інтелектуальних ресурсів до роботи платформи.

Автор: Костянтин Гончаров