Вже 33 країни підтвердили участь в установчому саміті "Кримської платформи", який запланований на 23 серпня в Києві.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.
"Сьогодні отримали ще одне підтвердження: плюс один президент приїде до Києва на установчий саміт Кримської платформи. Загальна кількість учасників зросла до 33", - заявив він.
За словами Кулеби, міжнародна підтримка "Кримської платформи" зростає, і нові підтвердження неодмінно будуть.
Сьогодні отримали ще одне підтвердження: +1 президент приїде до Києва на установчий саміт Кримської платформи. Загальна кількість учасників зросла до 33. Міжнародна підтримка Кримської платформи зростає і нові підтвердження неодмінно будуть 😎— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 6, 2021
Кримська платформа
Як повідомляв УНІАН, українська влада ініціювала створення міжнародної платформи з деокупації Криму.
"Кримська платформа" працюватиме на декількох рівнях. Перший, найвищий, - політичний, до нього приєднаються глави іноземних держав і урядів. Другий - рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони, третій - Міжпарламентський, четвертий - рівень неурядових експертів. Передбачається створення експертної мережі для посилення ефективності дій держави, а також для залучення додаткових інтелектуальних ресурсів до роботи платформи.