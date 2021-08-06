На появу написів відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

На в'їзді в окупований Росією Сімферополь з'явилися написи на підтримку Кримської платформи, яка пройде у Києві 23 серпня.

Про це 5 серпня у Facebook повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, опублікувавши відповідні фото написів.

"Сьогоднішні фотографії з тимчасово окупованого РФ Криму: написи на підтримку Кримської платформи, вчинені на в'їзді до Сімферополя з боку селища Молодіжне, в якому компактно проживають кримські татари", – зазначив він.

На появу написів у Facebook відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який наразі перебуває у Вашингтоні.

Читайте такожКулеба озвучив головну мету "Кримської платформи" (відео)Він зазначив, що кількість учасників Кримської платформи зросла – у Київ приїдуть делегати 32 країн світу.

Кримська платформа: що відомо

Українська влада ініціювала створення міжнародної платформи з деокупації Криму.

Кримська платформа працюватиме на кількох рівнях:

перший – політичний, до нього приєднаються глави іноземних держав та урядів;

другий – рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони;

третій – міжпарламентський;

четвертий – рівень неурядових експертів.

Передбачається створення експертної мережі для посилення ефективності дій держави, а також для залучення додаткових інтелектуальних ресурсів до роботи платформи.

Установчий саміт Кримської платформи за участю лідерів іноземних держав відбудеться 23 серпня в Києві.

Автор: Катерина Шварц