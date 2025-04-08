Міністр заявив, що угода не повинна суперечити курсу України на євроінтеграцію.

Українська сторона вже виробила свою позицію щодо угоди зі США про корисні копалини і своє бачення тексту, і найближчим часом переговорна група відбуде до Вашингтона. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив Укрінформу.

"З українського боку буде фіналізовано склад переговорної групи, яка найближчим часом відбуде до Вашингтона для предметного обговорення запропонованого американською стороною тексту угоди. Ми виробили вже свою позицію, також своє бачення щодо тексту майбутньої угоди", – зазначив міністр.

За його словами, угода про надра між Україною і Сполученими Штатами має бути взаємовигідною, відповідати інтересам обох сторін і не повинна суперечити курсу України на євроінтеграцію.

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"Це одна з принципових позицій для української сторони", - наголосив він.

Очільник МЗС також підтвердив, що переговорний процес супроводжуваьтиме одна з провідних юридичних компаній. До складу делегації до Вашингтона буде включено представника МЗС, додав міністр.

Угода про корисні копалини: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, українська делегація до кінця тижня вирушить до США для переговорів над угодою щодо надр. До її складу увійдуть заступники міністрів економіки та юстиції України, але не представники "більш високого рівня", оскільки на даному етапі переговори з адміністрацією президента Дональда Трампа вимагають технічних консультацій, писав Bloomberg.

Угода про надра - не примха президента США Дональда Трапма. На думку експерта Defence Express Івана Киричевського, намагаючись укласти з Україною таку угоду, США хочуть вирішити проблему залежності від постачань з Китаю. Сполучені Штати намагаються подолати цю залежність, ймовірно, за наш рахунок.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що угода про надра не має суперечити майбутньому вступу України до ЄС. Зеленський повідомляв, що над новим проєктом цієї угоди працюють українська і американська команди, зокрема юристи.

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