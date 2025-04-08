Зустріч відбудеться "не на найвищому рівні", до неї увійдуть заступники міністрів.

Українські офіційні особи готуються відвідати США наприкінці тижня для переговорів щодо угоди про корисні копалини. До складу делегації увійдуть заступники міністрів економіки та юстиції України, але не представники "більш високого рівня", оскільки на даному етапі переговори з адміністрацією президента Дональда Трампа вимагають технічних консультацій, пише Bloomberg.

Повідомляється, що Україна навіть найняла міжнародну юридичну фірму для консультування під час переговорів. Візит має відбутися з 11 по 12 квітня. Представник МЗС України підтвердив, що візит відбудеться, але відмовився надати додаткові деталі.

ЗМІ пише, що Україна намагається домогтися вигідніших умов в очікуваній угоді зі США, яка може зобов'язати передавати Сполученим Штатам половину майбутніх доходів від значної частини своєї економіки. Трамп і американські офіційні особи розглядають цю угоду як компенсацію за десятки мільярдів доларів допомоги, наданої Україні попереднім президентом Джо Байденом після початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Однак Україна відмовляється визнавати цю допомогу як борг. Київ наполягає на більшому американському інвестуванні в рамках будь-якої угоди про розподіл прибутку, а також висловлює занепокоєння тим, що угода та привілеї, які надають США, можуть ускладнити її прагнення вступити до Європейського союзу. Водночас у матеріалі йдеться про те, що наразі Київ балансує на межі, утримуючись від різкої публічної критики на адресу Вашингтона або самого Трампа, намагаючись зберегти ослаблення підтримки США в боротьбі з російським вторгненням, що триває.

Що ще відомо про угоду між США та Україною

Раніше УНІАН повідомляв, що в Мінекономіки розкрили плани щодо угоди зі США про українські ресурси. "Ми прагнемо узгодити питання добору проєктів, правової бази та механізмів довгострокового інвестування", - зазначила міністр економіки Юлія Свириденко. За її словами, переговори США та України відображають "стратегічні інтереси" обох країн.

Крім того, у Трампа придумали, чому він вимагав від України підписати угоду щодо надр. Скотт Бессент повідав, що після підписання угоди Трамп хотів звернутися до Путіна з повідомленням, що США підтримують Україну - "але в економічному контексті", і це, за його задумом, стало б стимулом для РФ сісти за стіл переговорів.

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