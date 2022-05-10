За словами посла, також Будапешт поки відклав "мовне питання" убік.

Угорщина підтримає Україну під час розгляду питання її членства у Європейському Союзі.

Про це в інтерв’ю телеканалу Еспресо розповів угорський посол в Україні Іштван Ійдярто.

Будапешт, як і раніше, підтримує Україну перед лицем російської агресії і допоможе з лікуванням необмеженої кількості українських військовослужбовців.

"Я також гадаю, що ми повинні думати про майбутнє. Україна зараз переживає труднощі з транспортування товарів на експорт. Бо, як ви знаєте, через окупацію багато морських портів недоступні. Тому ми готові допомогти Україні використовувати сухопутні транспортні коридори. На мою думку, попереду ще дуже багато роботи. І ми повністю готові до співпраці", - поділився дипломат.

Водночас "мовне питання", що було проблемою для подальшого розгляду перспектив України в НАТО, наразі, за словами Ійдярто, "не на часі".

"Офіційна позиція Угорщини полягає в тому, що зараз це питання не на часі. Зараз є значно більше важливіших питань, які потрібно розглядати. Для України це життєво важливі питання. Тому ми відклали мовне питання убік, і зараз повністю зосереджені на підтримці України в цій боротьбі", - сказав посол.

Наприкінці Ійдярто запевнив, що "коли почнуть розглядати питання членства України в Європейському Союзі, Угорщина підтримає його".

Позиція Угорщини

Угорщина не підтримує закриття неба над Україною, відмовляється надавати територію для передачі військової допомоги Україні і виступила проти нафтового ембарго проти Росії.

Роками уряд Орбана стримувано реагував на розв’язану агресію Росії проти України, підтримуючи тісні контакти з Кремлем.

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