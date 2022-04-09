Напередодні Віктор Орбан запросив Путіна на переговори щодо України в Угорщину.

Речник угорського прем’єра Золтан Ковач заявив, що країна, як і раніше, не постачатиме військову допомогу Україні.

Про це повідомляє CNN.

У розмові з журналістами Ковач зазначив, що Угорщина бачить трагедію, яку в Україні спричинила війна, але не збирається брати участь у ній.

"Угорська позиція тверда. Ми не збираємося втручатися у цю війну за допомогою зброї і забезпечення солдатів", - сказав речник Орбана.

Ковач додав, що, хоча Угорщина і підтримує гуманітарну допомогу, прем’єр Віктор Орбан відкинув "меседж" Зеленського, який, зокрема, просив керівництво країни визначитися, на чиєму воно боці.

"Ми знаємо, що робимо. Я вважаю, що пан Зеленський представляє український національний інтерес. Ми бачимо тривожні картини і трагедію, яка відбувається в Україні. Ми збираємося потурбуватися про всіх, хто приїжджає з України, і найкраще – посадити воюючі сторони за стіл переговорів", - висловився Ковач.

Що передувало

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан в телефонній розмові з президентом РФ Володимиром Путіним запропонував йому провести в Будапешті переговори з українським колегою Володимиром Зеленським.

У коментарі журналістам радник глави Офісу президента, представник України на переговорах з РФ Михайло Подоляк назвав заяву Орбана хайпом.

Раніше український президент Володимир Зеленський справедливо дорікнув Віктору Орбану за його зв’язки з Путіним, що шкодить угорсько-українським відносинам.

Також український лідер підкреслив, що уряд чинного прем’єра Угорщини всіляко потурає росіянам і блокує реалізацію європейської допомоги українським збройним силам.

Позиція Угорщини

Угорщина не підтримує закриття неба над Україною, відмовляється надавати територію для передачі військової допомоги Україні і виступила проти нафтового ембарго проти Росії.

Роками уряд Орбана стримувано реагував на розв’язану агресію Росії проти України, підтримуючи тісні контакти з Кремлем.

Низка країн ЄС вже засудили позицію Будапешту. Так, президент Польщі Анджей Дуда звинуватив Орбана у тому, що той фактично узалежнив економіку країни від Росії. А міністр оборони Чехії Яна Чернохова саботувала саміт глав оборонних відомств Вишеградської групи.

Вас також можуть зацікавити новини: