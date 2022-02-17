Глава МЗС України сподівається, що тристороння взаємодія стане дієвою запорукою безпеки, миру і розвитку в Європі.

Україна, Велика Британія та Польща офіційно започаткували формат тристоронньої співпраці для розвитку економічної, торговельної і енергетичної співпраці, а також у галузі безпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав у Києві під час спільного онлайн-брифінгу з державним секретарем у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Великої Британії Елізабет Трасс.

"Сьогодні ми також маємо честь і приємність повідомити про започаткування Україною, Великою Британією та Польщею нового формату тристоронньої співпраці", - заявив Кулеба.

Глава МЗС України зазначив, що невдовзі на офіційних сайтах зовнішньополітичних відомств трьох країн з'явиться відповідна спільна заява.

"У ній йдеться, зокрема, про те, що Велика Британія та Польща стоятимуть пліч-о-пліч з українським народом у зусиллях із захисту суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів. Польща та Велика Британія допомагатимуть нам обороняти нашу державу", - заявив Кулеба.

Крім того, три країни зосередять зусилля на економічній, торговельній і енергетичній співпраці, а також на боротьбі з дезіфномрацією.

"Окрему увагу три наші країни будуть приділяти підтримці "Кримської платформи", - наголосив Кулеба.

Міністр зазначив, що надалі буде проводитися ретельна робота, аби цей тристоронній формат був максимально прагматичним, довгостроковим і результативним.

"Впевнений, що наша тісна тристороння взаємодія стане дієвою запорукою безпеки, миру і розвитку в Європі", - сказав Кулеба.

Деталі про тристоронній союз

Україна у жотвні минулого року виступила з ініціативою започаткування такої тристоронньої співпраці.

За словами Кулеби, цей новий формат є частиною української стратегії малих альянсів як проактивної зовнішньої політики України (відображеній у Стратегії зовнішньополітичної діяльності).

Глава МЗС зазначив, що Україна не може чекати безпеки та процвітання колись у майбутньому, коли стане членами ЄС і НАТО. "Вони потрібні нам вже сьогодні. Тому ми вже сьогодні досягаємо практичного зміцнення, гуртуючи дружні та близькі за духом країни у малі альянси. Ми створюємо пояс безпеки та процвітання і посилюємо Балто-Чорноморську вісь", - додав міністр.

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