Військові приведені у готовність на випадок гуманітарної кризи на сході Європи, зазначив британський прем'єр.

Велика Британія привела у режим готовності тисячу військових на випадок потреби реагування на гуманітарну кризу і надання допомоги, якщо Росія здійснить вторгнення в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Борис Джонсон сказав у Брюсселі на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Британський прем'єр відзначив, що у відповідь на стягування російських військ до кордонів України НАТО посилює присутність на півночі та сході Альянсу.

"Ми також приводимо у стан бойової готовності тисячу військових в рамках підготовки до гуманітарної кризи, яка може статися на східних кордонах НАТО", - наголосив Джонсон.

Перед цим він сказав, що Сполучене Королівство братиме участь в операції Cold Response в Норвегії і спрямує для участі у навчаннях авіаносець HMS Prince of Wales. Також, за його словами, в Естонії Велика Британія подвоює присутність у передовій тактичній бойовій групі НАТО, а у Польщі буде ще додатково розміщено 350 британських військових. У Румунії британські військові беруть участь у патрулюванні повітряного простору. На Кіпрі Велика Британія розміщує винищувачі Typhoons і ще надсилає кораблі у східне Середземномор'я і у Чорне море.

Джонсон додав, що здійснюється підготовка до воєнних операцій, також готуються економічні санкції, але в НАТО зацікавлені підтримувати діалог з РФ.

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Як повідомляв УНІАН, за словами Бориса Джонсона, дані британської розвідки стосовно можливого нового вторгнення військ Російської Федерації в Україну залишаються "похмурими", але війна стане катастрофічною і безглуздою трагедією. Також він назвав поточну ситуацію найбільш небезпечним моментом, оскільки йдеться про найбільшу кризу у галузі безпеки, з якою Європа стикалася за останні десятиліття.

Імовірність вторгнення РФ в Україну

З початку листопада Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військ, які Путін, на думку Західної розвідки, може залучити для повномасштабного нападу на Україну.

Вже кілька місяців США і ЄС з Британією працюють над розробкою інструментів стримування агресії Кремля. Своєю чергою, Москва тисне на Вашингтон і НАТО ультиматумом щодо невступу України в Альянс.

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