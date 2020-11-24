Дипломат зазначив, що обраний президентом США Джо Байден буде продовжувати санкційну політику щодо РФ в міру того, як вона продовжуватиме ігнорувати міжнародне право.

Підтримка України з боку нової адміністрації в Білому Домі США залежатиме від активності Києва у боротьбі із корупцією та послідовності у відсічі агресії РФ.

Таку думку висловив український дипломат Костянтин Єлісєєв в ефірі каналу "Україна 24". Він зазначив, що обраний президентом США Джо Байден буде продовжувати санкційну політику щодо РФ в міру того, як вона продовжуватиме ігнорувати міжнародне право.

Читайте такожСкандал з втручанням у вибори на Закарпатті: українські прикордонники "розвернули" уповноваженого уряду Угорщини

"Байдену не треба ні до кого прислухатися, тому що він сам прекрасно знає й Україну, і Росію, політичну еліту. Він знає, як діяти та ставитися до Росії. Думаю, що політика тиску з боку нової адміністрації США збережеться, санкційна політика посилюватиметься в міру того, як Росія буде продовжувати ігнорувати міжнародне право. Нова адміністрація буде більше інвестувати в НАТО. З приходом нової адміністрації також потрібно не забувати, що відкриваються нові можливості для розвитку відносин між Україною та США", — сказав він.

Дипломат зазначив, що Україні потрібно виконати дві умови, щоб отримати підтримку США.

"Думаю, що США активніше братимуть участь у всіх процесах, що відбуваються на території України, активізують процес участі в переговорах з метою врегулювання ситуації на Донбасі та в Криму. Останні два роки фактично американська дипломатія, особливо після звільнення Курта Волкера, пасивно себе вела. Вікно можливостей залежатиме від України — наскільки Україна буде просуватися шляхом демократичних форм боротьби з корупцією. По-друге, наскільки Україна буде послідовна в позиції відсічі російській агресії. Якщо ці дві умови будуть виконані, ми зможемо сподіватися на потужну американську підтримку", — сказав він.

Вибори президента США-2020

Згідно з останніми підрахунками результатів виборів президента США, Байден стане наступним главою Білого дому.

Інавгурація має відбутися 20 січня 2021 року.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Андрій Василюк