Зокрема, Байден випередив Трампа на 12 тис. 284 голосів.

У штаті Джорджія після перерахунку голосів вручну підтвердили перемогу кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на виборах президента США.

Про це повідомляє телеканал CNN.

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Зокрема, у штаті завершили перевірку результатів голосування і підтвердили, що Байден переміг у чинного президента Дональда Трампа на виборах президента США.

Байден випередив Трампа на 12 тис. 284 голосів відповідно до результатів виборів після перерахунку голосів.

Посадовці неодноразово заявляли, що перерахунок підтвердив відсутність масових фальсифікацій або порушень під час виборів.

Вибори у США: останні дані

Згідно з останніми підрахунками результатів виборів президента США, Байден стане наступним главою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.

За останніми прогнозами, Байден має отримати 306 голосів від колегії виборників при 270 мінімально необхідних для перемоги. Трамп набирає 232 голоси.

За кандидата від демократів проголосували 79 млн 641 тис. 365 виборців, за Трампа - 73 млн 661 тис. 779 виборців.

Остаточно підрахунок голосів ще не завершено.

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Автор: Віталій Саєнко