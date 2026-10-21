Україна змінила тактику спілкування з Трампом: в NYT розкрили деталі

Українське керівництво вважає, що мовчання у відповідь на дії президента США Дональда Трампа може бути ризикованішим, ніж відкрита критика.

Україна змінила підхід до спілкування з президентом США Дональдом Трампом. На думку українських посадовців, американський лідер дедалі більше зважає на інтереси Росії, водночас ускладнюючи можливості Києва протистояти російській агресії, пише The New York Times.

За словами високопоставленого українського чиновника, ситуація нагадує останню можливість попередити про наближення цунамі. Україна стикається з російськими ударами по енергетичній інфраструктурі та економіці, дефіцитом ресурсів протиповітряної оборони й перспективою важкої зими.

Додаткове занепокоєння в Києві викликали дії адміністрації Трампа. Зокрема, йдеться про закупівлю російського дизельного пального, послаблення санкцій проти Росії та тиск на Україну з вимогою припинити удари по російських нафтопереробних заводах.

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Українська сторона також повідомляла про раптові обмеження супутникового зв’язку, перебої в обміні військовою розвідувальною інформацією зі США та затримки постачання американських ракет-перехоплювачів. Американські посадовці заперечують наявність будь-яких перебоїв.

Зеленський відповів на заяви Трампа

Напруженість посилилася після того, як Трамп заявив, що Росія, "відверто кажучи, добре ставиться до України" і що росіяни "не роблять нічого особливого". Ці слова пролунали на тлі зростання кількості жертв серед українських цивільних унаслідок російських атак. За даними Організації Об’єднаних Націй, минулого місяця цей показник був на 85% вищим, ніж за аналогічний період попереднього року.

Президент України Володимир Зеленський вирішив публічно реагувати на заяви американського лідера, наголошуючи на фактах і наслідках російської агресії. В інтерв’ю ABC News минулого тижня Зеленський сказав:

"Люди повинні почути реальність".

Він також заявив, що Трамп схиляється до диктаторів і, підтримуючи російського правителя Володимира Путіна, опинився на неправильному боці історії. На думку українського президента, дії американського лідера лише сприяють продовженню війни.

Український експерт із питань безпеки та військової справи Михайло Самусь також висловив думку, що Вашингтон тисне на Київ:

"Трамп відкрито підштовхує нас до капітуляції".

Київ намагається зберегти підтримку США

Попри публічні суперечки, українське керівництво не відмовляється від контактів із Вашингтоном. У понеділок Зеленський провів телефонну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо, а у вівторок зустрівся в Осло зі спеціальним посланцем Трампа Стівом Віткоффом.

Після зустрічі в Норвегії український президент утримався від прямої критики Сполучених Штатів і наголосив на важливості обміну розвідувальною інформацією.

"Ми вдячні, що розвідка зараз працює", – сказав Зеленський, пояснюючи, що раннє попередження про наближення балістичних ракет має вирішальне значення для захисту цивільного населення, зокрема дітей.

Після розмови з Рубіо український президент також написав у соціальних мережах: "Дякую всім в Америці, хто підтримує справедливі підходи!" При цьому Трампа він не згадав.

Раніше, після конфлікту між двома президентами в Овальному кабінеті в лютому 2025 року, Київ швидко повернувся до дипломатичної риторики та подяк американському керівництву. Україна прагнула зберегти партнерство зі США й навіть запропонувала негайне безумовне припинення вогню, на яке Росія не погодилася.

Тепер українська влада, як зазначається в матеріалі, намагається одночасно привернути увагу до проблем із американською підтримкою та не допустити остаточного розриву відносин.

Чи можливе подальше загострення

Український політичний коментатор Віталій Портников вважає, що заяви Трампа поставили Зеленського у складне становище. За його словами, український президент вирішив зосередитися на конкретних фактах, а його адміністрація почала відкрито говорити про труднощі, пов’язані з американськими обмеженнями.

Зеленський також обговорив ситуацію під час відеодзвінка з двопартійною групою американських законодавців. Як зазначається в матеріалі, Київ може розраховувати на те, що внутрішньополітичний тиск у США стримає подальші кроки адміністрації Трампа.

Водночас відносини між країнами ще можуть змінитися. Політична ситуація у Сполучених Штатах, зокрема майбутні проміжні вибори, може вплинути на підходи Вашингтона до Росії та України.

Портніков звернув увагу на те, що Рубіо знайшов час для розмови із Зеленським навіть під час поїздки до Азії:

"Якщо український президент робить рішучі заяви, спрямовані проти Сполучених Штатів, тоді як державний секретар знаходить час поговорити з ним під час поїздки до Азії, це свідчить про те, що адміністрація Трампа не готова до розриву в американо-українських відносинах".

США і війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, що вчора, 20 жовтня, в Осло відбулися переговори президента України Володимира Зеленського з представниками США щодо завершення війни. Сторони обговорювали гарантії безпеки для України та перспективи тристоронньої зустрічі за участю Дональда Трампа, Володимира Путіна та Володимира Зеленського.

Як повідомляв УНІАН, адміністрація президента США Дональда Трампа має намір ініціювати розширення кола учасників переговорного процесу щодо припинення війни в Україні.

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