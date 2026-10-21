У Трампа задумалися над розширенням формату переговорів щодо України, - ЗМІ

У вчорашніх переговорах в Осло брали участь президент Фінляндії та прем’єр-міністр Норвегії.

Адміністрація президента США Дональда Трампа має намір ініціювати розширення кола учасників переговорного процесу щодо припинення війни в Україні.

Про це з посиланням на джерела повідомив журналіст Axios Барак Равід у Х. "Мета полягає в тому, щоб розвинути прогрес, досягнутий у відносинах з Україною та Європою, обговорити пропозиції з Росією та прокласти шлях до прямих тристоронніх і ширших багатосторонніх переговорів", – сказав американський чиновник на умовах анонімності.

Він додав, що переговори спецпредставників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з президентом України Володимиром Зеленським, а також прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере та президентом Фінляндії Олександром Стуббом були "дуже продуктивними та конструктивними".

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Американське джерело журналіста уточнило, що Україна "висунула нові ідеї та пропозиції, які були детально обговорені".

У підсумку сторони змогли досягти "значного прогресу в узгодженні скоординованого підходу до взаємодії з Росією та просуванні дипломатичного процесу".

Крім того, за словами чиновника, на робочому рівні між США, Україною та європейськими партнерами досягнуто "міцного взаєморозуміння" щодо подальших кроків; сторони також висловили "спільну прихильність пошуку практичних рішень для припинення війни".

Равід зазначив, що на переговорах в Осло обговорювалися довгострокові гарантії безпеки для України, план економічного процвітання після війни та "ширша європейська архітектура безпеки".

За даними джерел журналіста, сьогодні Віткофф зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним, а зять Трампа Джаред Кушнер приєднається до зустрічі онлайн.

Переговори про припинення війни

20 жовтня в Осло відбулися переговори президента України Володимира Зеленського з представниками США щодо завершення війни. Сторони обговорювали гарантії безпеки для України та перспективи тристоронньої зустрічі за участю Дональда Трампа, Володимира Путіна та Володимира Зеленського.

21 жовтня спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер мають зустрітися з Путіним у Санкт-Петербурзі. За даними ЗМІ, вони планують обговорити умови мирного врегулювання.

Раніше Путін запропонував провести тристоронній саміт за участю Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна для обговорення завершення війни в Україні.

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