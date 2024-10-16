Економічний пункт плану має таємний додаток, який передається тільки певним партнерам.

План перемоги містить пропозицію для міжнародних партнерів щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання економічного потенціалу.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський під час презентації Плану перемоги в залі парламенту.

"В Україні зосереджені природні ресурси, зокрема критично важливі метали ціною в трильйони доларів. Це, зокрема, уран, титан, літій, графіт та інші стратегічно цінні ресурси, які посилять у глобальній конкуренції або Росію та її союзників, або Україну та демократичний світ", - сказав президент.

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За словами Зеленського, поклади критичних ресурсів в Україні разом із глобально важливим потенціалом України у виробництві енергії та продовольства є одними з ключових загарбницьких цілей РФ у цій війні.

"І це наша можливість зростання, економічного зростання українців, усієї нашої держави, економічного посилення Євросоюзу заради економічної та багато в чому безпекової автономії Європи", - наголосив глава держави.

Він зазначив, що це також є можливістю для Сполучених Штатів і партнерів по G7 працювати з Україною, яка може забезпечити прибуток на інвестиції.

Також президент розповів, що економічний пункт української стратегії має таємний додаток, який передається лише певним партнерам.

"Україна пропонує США разом із певними партнерами, зокрема, це ЄС, частиною якого Україна буде, та іншими партнерами у світі, укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. Це також мир завдяки силі, економічній силі", - сказав Зеленський.

Він додав, що ця угода органічно доповнить і посилить наявну систему економічного тиску на Росію - а саме всі наявні санкції проти РФ, обмеження нафтової ціни, обмеження експорту до Росії та інші заходи тиску.

"Російські спільники у світі мають усвідомлювати, знати, бачити, що в цього режиму немає економічного майбутнього", - наголосив Зеленський.

План перемоги - що відомо

Сьогодні, 16 жовтня, президент України Володимир Зеленський представив у Верховній Раді план перемоги. За його словами, реалізація цього плану може завершити війну вже наступного року.

За словами Зеленського, необхідне посилення України, щоб не тільки захистити українські позиції, а й щоб "прокласти міст" до проведення другого саміту миру, який поставить "справедливу для України крапку в цій війні".

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