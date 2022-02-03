Це сталося в рамках сьогоднішнього візиту президент Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до Києва.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та міністр торгівлі Турецької Республіки Мехмет Муш підписали угоду про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною між урядами обох країн.

Як передає кореспондент УНІАН, це сталося в рамках сьогоднішнього візиту президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до Києва.

Вчора Кабінет міністрів схвалив проект угоди про вільну торгівлю між урядом України та урядом Турецької Республіки.

Основа угоди – це обнулення Туреччиною мит на 10 тис. 137 товарних позицій, це 95% від загальної кількості товарів. Крім того, ще на 1348 товарних позицій будуть діяти тарифні квоти або зменшені мита. На сьогодні Україна ввозить до Туреччини лише десяту частину цих товарів.

Читайте такожУкраїна згодна на перенесення переговорів по Донбасу з Мінська до Стамбула - РезніковНагадаємо, що сьогодні у Києві проходить зустріч президента України Володимира Зеленського та глави Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана. Турецький лідер уточнив, що прибув до української столиці на запрошення Зеленського для участі у десятому засіданні Стратегічної ради високого рівня.

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