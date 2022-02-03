Туреччина готова сприяти підтриманню мирної і безпечної обстановки у регіоні, заявив Ердоган.

Сьогодні у Києві президент України Володимир Зеленський зустрінеться з главою Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Про це повідомив сам Ердоган у Twitter.

Турецький лідер уточнив, що вже прибув до української столиці на запрошення президента України Володимира Зеленського для участі у десятому засіданні Стратегічної ради високого рівня.

"Я сподіваюся, що зустрічі приведуть до сприятливих результатів для обох країн і регіону", - зазначив Ердоган.

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"Ми уважно стежимо за викликами, з якими стикається Україна, і за напругою у регіоні. Туреччина, як чорноморська країна, закликає усі сторони діяти стримано і у діалозі для підтримки миру у регіоні", - наголосив президент Туреччини.

"Чітко зрозуміло, що конфлікт має бути урегульований мирними засобами і у відповідності з міжнародним правом", - додав він.

За його словами, Туреччина готова сприяти підтриманню мирної і безпечної обстановки у регіоні.

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