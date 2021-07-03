Україна виходить з угоди про основні напрями співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі захисту прав споживачів.
Відповідний закон сьогодні оприлюднено в офіційному виданні «Голос України».
Закон набуває чинності 4 липня.
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"Вийти з Угоди про основні напрямки співпраці держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі захисту прав споживачів, укладеної 25 січня 2000 року в м. Москві та ратифікованої Законом України від 7 березня 2002 року", - зазначається у документі.
Як повідомляв УНІАН, парламент 15 червня 2021 року ухвалив закон про вихід України з Угоди про основні напрями співробітництва держав СНД у сфері захисту прав споживачів.
Довідка УНІАН. Співдружність незалежних держав – це регіональна міжнародна організація, яка створена з колишніх республік Радянського Союзу на їхніх територіях.
Україна була однією з членів-ініціаторів створення СНД. Україна й Грузія вийшли зі співдружності після того, як Росія розпочала війни на їхніх територіях.
Україна вийшла з низки угод СНД
- У лютому Україна вийшла з угод про цивільну авіацію та про використання повітряного простору, укладених у межах СНД.
- У квітня Україна вийшла з угоди у рамках СНД, яка стосувалася правил визначення походження товарів країн, що розвиваються.
- Уряд схвалив рішення вийти з Угоди про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах від 15 квітня 1994 року.
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