Договір про співпрацю держав СНД у сфері захисту прав споживачів було укладено 2000 року у Москві.

Україна виходить з угоди про основні напрями співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі захисту прав споживачів.

Відповідний закон сьогодні оприлюднено в офіційному виданні «Голос України».

Закон набуває чинності 4 липня.

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"Вийти з Угоди про основні напрямки співпраці держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі захисту прав споживачів, укладеної 25 січня 2000 року в м. Москві та ратифікованої Законом України від 7 березня 2002 року", - зазначається у документі.

Як повідомляв УНІАН, парламент 15 червня 2021 року ухвалив закон про вихід України з Угоди про основні напрями співробітництва держав СНД у сфері захисту прав споживачів.

Довідка УНІАН. Співдружність незалежних держав – це регіональна міжнародна організація, яка створена з колишніх республік Радянського Союзу на їхніх територіях.

Україна була однією з членів-ініціаторів створення СНД. Україна й Грузія вийшли зі співдружності після того, як Росія розпочала війни на їхніх територіях.

Україна вийшла з низки угод СНД

У лютому Україна вийшла з угод про цивільну авіацію та про використання повітряного простору, укладених у межах СНД.

У квітня Україна вийшла з угоди у рамках СНД, яка стосувалася правил визначення походження товарів країн, що розвиваються.

Уряд схвалив рішення вийти з Угоди про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах від 15 квітня 1994 року.

Україна і СНД: що відомо

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Автор: Вікторія Токарєва