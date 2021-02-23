Зокрема, згідно з указом, Україна виходить з Угоди про цивільну авіацію та про використання повітряного простору.

Президент Володимир Зеленський підписав указ № 70/2021 «Про вихід України з міжнародних договорів, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав».

Читайте такожВ ОПЗЖ бачать в Оксані Марченко потенційного президентаПро це повідомила прес-служба Офісу президента України.

Зокрема, згідно з указом, Україна виходить з Угоди про цивільну авіацію та про використання повітряного простору, яку 25 грудня 1991 року у Мінську підписали Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан та Україна.

Відповідно до цієї угоди, повітряний простір держав-підписантів розглядається як єдиний повітряний простір. Сторони угоди також утворили Раду з авіації та використання повітряного простору й міждержавний авіаційний комітет, який виконує рішення ради.

Крім того, згідно з указом глави держави, Україна виходить з Угоди про використання повітряного простору, підписаної 15 травня 1992 року в Ташкенті.

«Цим документом уряди Азербайджану, Росії, Білорусі, Таджикистану, Вірменії, Туркменістану, Казахстану, Узбекистану, Киргизстану, Молдови та України домовилися, зокрема, про те, що держави-учасниці надаватимуть повітряний простір над своєю територією для здійснення діяльності Збройних сил Співдружності та не чинитимуть дій, що призводять до порушення або ускладнення їхнього нормального функціонування», - йдеться в повідомленні.

У своєму указі президент поставив завдання Міністерству закордонних справ повідомити Раду з авіації та використання повітряного простору про вихід України з Угоди про цивільну авіацію та про використання повітряного простору.

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Автор: Юлія Янкевич