Українське МЗС також анулювало екзекватуру почесного консула Білорусі у Львові.

Міністерство закордонних справ України заявляє про рішення скоротити чисельність персоналу посольства Білорусі в Києві до 5 осіб.

Про це йдеться в заяві речника МЗС Олега Ніколенка, яка є в розпорядженні УНІАН.

"Міністерство закордонних справ України сьогодні направило МЗС Білорусі офіційну ноту про рішення української сторони скоротити кількість персоналу посольства Білорусі в Україні до п‘яти осіб. Дипломатична акредитація решти співробітників білоруського посольства скасовується, а їхнє та членів їхніх родин перебування на території України оголошується небажаним", - наголосив Ніколенко.

Крім того, речник зазначив, що після повернення білоруських дипломатів до України за принципом взаємності для них встановлюється дозвільний режим пересування за межі 40-кілометрової зони від центру міста Київ.

Також, відповідно до статті 25 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року, МЗС України також анулювало екзекватуру почесного консула Білорусі в м. Львів.

"Такі рішення є відповіддю нашої держави на недружні дії Білорусі щодо співробітників дипломатичних установ України в Мінську та Бресті", - йдеться в повідомленні.

Крім того, МЗС застерігає білоруську владу, що будь-які її подальші недружні кроки щодо України отримають рішучу відповідь.

Як повідомляв УНІАН, раніше білоруське МЗС заявило, що кількість українських дипломатів в Білорусі буде скорочено і вони повинні покинути територію республіки. Українське посольство продовжить роботу в Білорусі у форматі 1 + 4, тобто посол і чотири співробітники.

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