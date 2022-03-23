Також Білорусь закриває українське консульство в Бресті.

Білоруське МЗС заявило, що кількість українських дипломатів в Білорусі буде скорочено і вони повинні покинути територію республіки протягом 72 годин.

Про це йдеться в повідомленні відомства. Також Білорусь закриває українське консульство в Бресті.

Українське посольство продовжить роботу в Білорусі у форматі 1 + 4, тобто посол і чотири співробітника.

Раніше повідомлялося, що білоруська сторона записала в "шпигуни" співробітників українського посольства в Мінську, які офіційно представляють різні відомства.

У МЗС вважають, що кінцевою метою цієї провокації є посилення антиукраїнської істерії в Білорусі, щоб виправдати підтримку збройної агресії Росії проти України.

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