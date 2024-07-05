Загалом можуть бути заброньовані до 50% призовників, військовозобов'язаних та резервістів на підприємстві.

Триває мобілізація в Україні, і 28 червня 2024 року нардеп Людмила Буймістер зареєструвала у Верховній Раді два альтернативних законопроєкти щодо економічного бронювання військовозобов'язаних.

Мова йде про законопроєкт №11332-2 та №11388. Пропонується прописати, що до припинення або скасування дії воєнного стану суб’єкти господарювання, які здійснюють бронювання військовозобов’язаних працівників, сплачують до державного бюджету збір за бронювання військовозобов’язаних у сумі, що дорівнює розміру 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (20 400 грн).

Бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють або проходять службу на підприємствах, в установах і організаціях, які:

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cплачують Єдиний соціальний внесок більше ніж еквівалент п’ять мінімальних заробітних плат (тобто 40 000 грн);

мають штатну чисельність працівників від 10 осіб.

У такому разі може йти мова про бронювання до 50% кількості призовників, військовозобов’язаних та резервістів (це стосується також тих, хто працює за трудовими договорами).

Економічне бронювання в Україні - останні новини

Нещодавно радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив необхідність економічного бронювання. За його словами, це є питанням підвищення кількості грошей, які підуть на фінансування Збройних сил.

А ще раніше нардеп від Слуги народу Дмитро Наталуха заявив, що у бізнесу є великий запит на економічне бронювання: завдяки ньому підприємства отримають альтернативну можливість забронювати фахові кадри.

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