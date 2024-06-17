Це дасть підприємствам додаткову альтернативну можливість забронювати фахових кадрів.

Бізнес має великий запит на економічне бронювання. Це буде додатковим інструментом, паралельним до існуючого процесу бронювання. Поро це в інтерв'ю Radio NV заявив народний депутат від Слуги народу, голова комітету парламенту з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

"Я вам скажу, що ми б, напевно, і не взялися за це, якби не почули дуже великий запит саме від ринку, від реального сектора, від підприємців, організацій, від асоціацій бізнесу. Бо 76-та постанова Кабміну, за якою бронюється зараз переважна кількість підприємств, звісно, працює, але ефективність, те, яким чином здійснюється це бронювання, м’яко кажучи, залишає бажати кращого", – зазначив нардеп.

За його словами, приватні підприємства оборонно-промислової сфери мають право бронюватися по 76-й постанові, по існуючій моделі, але у них у всіх проблема номер один – це бронювання. Тому що комусь не продовжують, у когось не приймають документи, комусь просто не відповідають, а це створює люфт часу для того, щоб у них по одному висмикували спеціалістів. Наприклад, мобілізація одного інженера, технолога або іншого спеціаліста призводить до того, що паралізується процес випуску їхньої продукції від трьох до п’яти місяців.

Відео дня

"І ми тут маємо по-чесному просто запитати самих себе і тих, хто приймає це рішення: що важливіше, наприклад, для оборони? Щоб був додатково мобілізований один технічний спеціаліст? Чи щоб три-п'ять місяців підприємство не постачало Збройним силам дрони і іншу продукцію? Більше того, це ж ніхто не враховує як форс-мажор. Відповідно, підприємства не можуть вчасно виконати замовлення. У них починаються ще штрафні санкції, вони залазять в борги. Тобто там ціла плеяда наслідків", – підкреслив парламентрій.

Він додав, що такі історії підштовхнули депутатів на розробку цього додаткового інструменту, який буде паралельним до існуючого процесу бронювання.

"Ми не говоримо про те, що ми зараз хочемо прийняти економічне бронювання і скасувати вже існуючий порядок бронювання – так званий стратегічний. Коли стратегічні підприємства мають право бронюватися безкоштовно. Ні, це лишається…Тому що навіть ті 20 тисяч гривень на місяць додаткового воєнного збору за одну заброньовану особу, які ми пропонуємо, – це далеко не маленькі гроші. І далеко не всі компанії можуть собі їх дозволити", – заявив Наталуха.

За його словами, це дасть можливість дати підприємствам додаткову альтернативну можливість забронювати справді фахових кадрів, від кого залежить їхня бізнес-модель. Як правило, на кожному підприємстві це не 50 людей, а максимум – 10.

Бронювання від мобілізації

У Верховній Раді депутати зареєстрували проект закону про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки (№ 11331), який, зокрема, передбачає економічне бронювання від мобілізації.

Законопроект серед іншого передбачає, що фізична особа-підприємець, яка бажає забронювати працівника, повинна мати дохід не менше 61,2 тисячі гривень на місяць та сплачувати за заброньованого працівника військовий збір у 20,4 тисячі гривень.

Вас також можуть зацікавити новини: