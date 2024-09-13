В Україні вважають дієвими заходи, які готуються в Євросоюзі.

Україну влаштовують санкційні заходи, які готує Євросоюз у відповідь на постачання Іраном балістичних ракет для Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав на спільній пресконференції з литовським колегою Ґабріелюсом Ландсберґісом у Києві.

Як зазначив глава МЗС, він координує дії з європейськими колегами і одним із питань такої взаємодії є тематика, пов'язана із запобіганням та реагуванням в разі підтвердження постачання іранських ракет до РФ.

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"Колеги нас чують. Вони теж реагують для того, щоб цьому запобігти, якщо це ще не відбулося, або реагувати по факту, якщо це буде підтверджено. Ми зараз у взаємодії з українськими спецслужбами проводимо відповідні заходи для підтвердження цієї інформації. І вже виходячи з цього, буде опрацьовуватися позиція української сторони", - пояснив Сибіга.

Він додав, що Україна висловила занепокоєння у зв'язку з появою даних щодо можливого постачання іранських балістичних ракет Росії.

"Дипломатичними каналами ми довели це занепокоєння іранській стороні і попередили, що воно матиме руйнівні наслідки для двосторонніх відносин", - сказав Сибіга.

Своєю чергою, глава МЗС Литви зазначив, що його країна підтримує усі європейські санкції проти Ірану через підтримку зусиль Росії у війні проти України.

Водночас, Ландсберґіс додав, що буде дуже неприємно знову бачити, що на процес обговорення санкцій піде багато часу. Він висловив думку, що найкраще запровадити санкції проти російських аеродромів. "І Україна буде готова застосувати санкції завдяки ракетним далекобійним ударам, якщо Україні буде дозволено це зробити. Тому, це буде найкраща відповідь, негайна відповідь, яка не вимагатиме від 27 країн узгодження за столом переговорів", - наголосив Ландсберґіс.

Передача іранських ракет Росії

Віце-президент Єврокомісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз рішуче засуджує нещодавню передачу балістичних ракет іранського виробництва Росії. За його словами, Євросоюз відреагує швидко та у координації з міжнародними партнерами, у тому числі завдяки новим і суттєвим санкціям проти Ірану, які передбачатимуть визначення осіб і компаній, причетних до іранської програми балістичних ракет і дронів. Також в ЄС розглядають обмежувальні заходи в авіаційному секторі Ірану.

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