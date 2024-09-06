Європейські чиновники кажуть, що Європа і США працюють над санкційною відповіддю на дії Ірану.

Іран поставив Росії "кілька сотень" балістичних ракет малої дальності. Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на високопоставлених американських і європейських чиновників.

Одне з джерел уточнило, що зброя вже прибула до РФ. Також, за його словами, Тегеран має намір продовжувати постачання снарядів Москві.

"Іран відправив до Росії балістичні ракети малої дальності, що дасть Москві ще один потужний військовий інструмент для використання у війні проти України. Цей крок послідував за суворими попередженнями Заходу не постачати цю зброю Москві", - написано в статті.

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Передача іранських ракет збіглася з посиленням обстрілів цивільної інфраструктури України з боку російської армії. Унаслідок атак з кінця серпня загинули десятки мирних жителів. Захід раніше попереджав Іран, що в разі постачання ракет Росії проти нього буде введено додаткові санкції.

Європейські чиновники заявили виданню, що вони разом з американськими колегами зараз працюють над санкційною відповіддю. Оскільки на Заході знали, що Іран збирається поставити Росії балістичні ракети, підготовча робота щодо обмежувальних заходів була розпочата ще влітку.

Як очікується, санкції стосуватимуться низки іранських підприємств та осіб, які беруть участь у передачі Москві озброєння, включно з транспортними компаніями. Також у рамках нових обмежень іранському національному перевізнику Iran Air заборонять літати в європейські аеропорти.

Постачання Іраном ракет Росії - деталі

Раніше повідомлялося, що європейські чиновники очікують, що Іран скоро передасть Росії балістичні ракети. Такі дії можуть викликати швидку реакцію з боку українських партнерів. Про це розповіли люди, знайомі з цим питанням, для видання Bloomberg.

За словами людей, які говорили на умовах анонімності, Іран передав Росії сотні безпілотників за час повномасштабного вторгнення в Україну, однак потенційна передача балістичних ракет може стати тривожним розвитком подій у війні.

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