У Головному управлінні розвідки підтвердили смерть Кірєєва.

Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що член української делегації на переговорах з РФ Денис Кірєєв був їхнім співробітником і загинув під час спецзавдання.

Про це ГУР Міноборони повідомило у Facebook.

"Під час виконання спеціальних завдань загинули три розвідники — співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України", — заявляють у відомстві та називають їхні імена: Олексій Доля, Валерій Чибінєєв і Денис Кірєєв.

"Вони загинули, захищаючи Україну", - додали в ГУР.

Нагадаємо, 5 березня в ЗМІ з'явилася інформація, що член української переговорної делегації був нібито убитий Службою безпеки України. СБУ, як стверджували журналісти, підозрювала, що він був російським шпигуном.

У період з 2006 по 2008 рр. Кірєєв працював в СКМ Фінанс, де обіймав позицію заступника генерального директора. Потім він працював в австрійській компанії GROUP SLAV AG Клюєвих. З 2006 по 2012 року був членом Наглядової ради Укрексімбанку.

З 2010 по 2014 за квотою Клюєвих обіймав позицію першого заступника Голови правління Ощадбанку. Також Кірєєв займався управляв фондами Private equity Fund і Fixed income Fund.

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