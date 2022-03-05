Вбито члена першої Гомельської переговорної делегації України Дениса Кірєєва. Його підозрюють у роботі на ворога.

Член української переговорної делегації убитий Службою безпеки України 5 березня. СБУ підозрює, що він був російським шпигуном.

Про це повідомляє низка ЗМІ та каналів Telegram, зокрема, Dubinsky.pro. Офіційно інформація ще не підтверджена.

За інформацією ЗМІ, у СБУ були докази державної зради Кірєєва, зокрема, телефонні розмови.

У період з 2006 по 2008 рр. Кірєєв працював в СКМ Фінанс, де займав позицію заступника генерального директора. Потім він працював в австрійській компанії GROUP SLAV AG Клюєвих. З 2006 по 2012 року був членом Наглядової ради Укрексімбанку.

З 2010 по 2014 за квотою Клюєвих займав позицію першого заступника голови правління Ощадбанку. Також Кірєєв займався управляв фондами Private equity Fund і Fixed income Fund.

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