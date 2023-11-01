Зокрема, про це свідчить фейк про смерть Путіна і інспіровані російськими спецслужбами антисемітські погроми в РФ.

В Головному управління розвідки Міністерства оборони України назвали ознаки загнивання режиму президента Російської Федерації Володимира Путіна, але до фіналу ще довго.

Про це представник ГУР Андрій Юсов заявив в ефірі інформаційного телемарафону. У нього запитали про настрої у кремлівських колах після інформації про нібито смерть президента РФ Володимира Путіна.

"На жаль, слід зауважити, що поширювали цю інформацію неофіційні російські пропагандисти. Якби це сказала Скабєєва чи Соловйов, звичайно, ефект був би трошки іншим", - зазначив Юсов.

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Водночас, він переконаний, що поширення інформації про смерть диктатора Путіна було інспіровано із середини самої Росії. Також, за його словами, в Росії інспірували й низку інших подій.

"Заворушення і огидні антисемітські і ксенофобські провокації, які вочевидь інспіровані самим російськими спецслужбами і окремими їх представниками, що так чи інакше підриває ситуацію в середині самого режиму - сукупно це скидається на те, що ми бачимо ось такі внутрішні протиріччя і внутрішні процеси всередині загниваючої російської імперії путінського режиму. Це, звичайно, ще не фінал. І стагнація може бути достатньо довгою. Але тим не менше, деградуючі внутрішні процеси всередині тоталітарної Росії тривають", - наголосив Юсов.

Режим Путіна - що відомо

Володимиру Путіну 71 рік, він знаходиться у владі у РФ вже понад 20 років, і йому вже купу разів приписували різні захворювання, у тому числі рак. За відомостями української розвідки, ватажок Росії має проблеми як з фізичним, так і з моральним здоров'ям.

У мережі писали, що увечері 22 жовтня поточного року у Путіна була "зупинка серця" в одній з його резиденцій, але його нібито врятували медики, які знаходилися на чергуванні. Увечері 26 числа ширилася новина, що диктатор нібито "помер". Цю інформацію не підтвердила ні російська, ні українська влада.

Згодом секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що поширення відомостей про "смерть" Путіна пов'язане з передвиборчою кампанією у Росії (17 березня наступного року там мають відбутися вибори президента) і є кремлівською спецоперацією.

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