Ірану не сподобалося, що Зеленський назвав цю країну спільником геноцидної війни Росії проти України.

У Міністерстві закордонних справ Ірану незадоволені виступом президента Володимира Зеленського у Конгресі США, оскільки він закликав зупинити союз Ірану і РФ у війні проти України.

Про це йдеться у заяві МЗС Ірану.

Зокрема, речник міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані засуджує "неодноразові звинувачення та грубі зауваження" проти Ісламської республіки Іран на засіданні Конгресу США.

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Канаані сказав, що Іран неодноразово реагував на "безпідставні обвинувачення" стосовно дронів, і знову наголосив, що "Ісламська республіка Іран не постачала будь-якого озброєння жодній стороні для застосування у війні в Україні".

Речник заявив, що Іран завжди поважав територіальну цілісність усіх країн, у тому числі України, і що "пану Зеленському краще було би знати, що стратегічне терпіння Ірану через такі безпідставні обвинувачення не є безмежним".

Канаані також порадив Зеленському "засвоїти урок з долі деяких інших політичних лідерів, які задовольнялися підтримкою США".

Іран і РФ: заява Зеленського

Президент України Володимир Зеленський на спільному засіданні обох палат Конгресу США у своєму виступі заявив, що Іран став спільником геноцидної війни Росії проти України.

"Якщо Росія не дістає до наших міст артилерією, вона намагається знищити їх ракетами. Ба більше, Росія знайшла спільника в цій геноцидній політиці. Це Іран. Іранські вбивчі дрони, які йдуть до Росії сотнями, стали загрозою для нашої критичної інфраструктури. Так один терорист знаходить іншого. І це питання часу, коли вони вдарять по інших ваших союзниках, якщо ми не зупинимо їх зараз. Ми повинні зробити це!", - наголосив Зеленський.

Як відомо, російська армія активно застосовує іранські безпілотники типу Shahed для ударів по українських містах та об'єктах критичної інфраструктури.

За інформацією ЗМІ, Росія та Іран домовилися про виробництво дронів на території РФ.

За даними розвідок західних партнерів, Тегеран невдовзі може також передати Москві свої балістичні ракети.

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