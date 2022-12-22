За словами президента, є чітке розуміння, як будуть посилені оборонні спроможності України в найближчі місяці.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що повертається в Україну з добрими новинами, зокрема щодо посилення обороноздатності країни.

"Маємо чітке розуміння, як будуть посилені наші оборонні спроможності в найближчі місяці. Не хочу сьогодні про це говорити детально, я думаю, ви розумієте чому. Але я за це дуже вдячний президенту Байдену", - сказав Зеленський на спільній з президентом США Джо Байденом прес-конференції.

За словами українського президента, головне питання його переговорів сьогодні – це зміцнення України.

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"Це наступний рік. Це наш рух до перемоги у війні за незалежність. Ми маємо чудові новини, з якими я повертаюся додому. Президент Байден оголосив сьогодні про новий пакет допомоги Україні обсягом біля $2 млрд, і найсильнішим елементом цього пакету є комплекс Patriot – те, що суттєво посилить нашу протиповітряну оброну. Це важливий крок у створенні дієвого повітряного щита для України", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що дуже важливою частиною розмови з Байдном була координація подальнших стратегічних кроків.

"Ми детально говорили про те, чого ми очікуємо від наступного року і до чого ми готуємось. Це важливо для всіх українців", - сказав президент.

За його словами, обговорювалось відновлення зруйнованої інфрастукрури України, передусім енергетики, а також подальший санкцйний та юридичний тиск на Росію.

"За 300 днів цієї війни ми розпочали новий етап наших взаємин – України і США, вийшли на рівень реального союзництва, який на 100% наповнено реальним змістом. Я сьогодні це відчув на всіх моїх зустрічах, в усіх наших переговорах", - підкреслив Зеленський.

Він подякував амерканському народу та Байдену за підтримку і розуміння України. Також Зеленський висловив сподівання, що Конгрес США ухвалить пакет фінансової підктримки для України обсягом майже 45 млрд доларів.

"Дякую за таку велику підтримку. Кожен долар такої інвестиції Сполучених Штатів у захист свободи означатиме реальне і відчутне посилення глобальної безпеки", – сказав Український президент.

Візит Зеленського у США - що відомо

Президент Володимир Зеленський вперше за час війни залишив Україну заради закордонного візиту і наразі вже перебуває у Вашингтоні. Він планує провести низку переговорів для зміцнення стійкості й обороноздатності України.

На цей момент вже завершилась зустріч Зеленського з президентом США Байденом у Білому домі, за результатом якої відбулася спільна прес-конференція лідерів.

При цьому в США вже оголосили сьогодні про виділення нової оборонної допомоги Україні на 1,85 млрд доларів США, що включатиме вперше і комплекси Patriot.

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