Зокрема, Україна закликає усі країни, які мають пропозиції про завершення війни, долучатися до майданчику Саміту миру.

Міністерство закордонних справ України прокоментувало твердження в медіа про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц нібито готує "мирний план", який передбачає збереження за РФ раніше захоплених українських територій. Як передає кореспондент УНІАН, про це речник МЗС Георгій Тихий сказав на брифінгу.

Зокрема, у речника запитали, чи відомо Україні про ініціативи канцлера Німеччини Олафа Шольца про нібито підготовку плану передачі українських територій Росії, і як Україна протистоїть таким ідеям.

"Багато лунало мирних ініціатив, пропозицій. Ви зараз бачите, час від часу, лунають в різних країнах пропозиції медіації, що вони готові надати майданчик, щоб Україна з Росією поговорили. У нас дуже зрозуміла, чітка, проста позиція. Є Формула миру, є процес Самітів миру, проміжних зустрічей між ними. Всі країни, які хочуть зробити свій внесок у відновлення всеохопного, справедливого, тривалого миру в Україні, ми запрошуємо їх взяти участь в цьому процесі", - наголосив Тихий.

Відео дня

Як підкреслив речник, цей процес є інклюзивним.

"Це майданчик, на якому можна висловлювати позиції, шукати точки дотику. Він же не є зацементованим і де просто просувається лише якесь одне бачення. Є принципи, на яких ми хочемо домовитися і яких ми хочемо дотриматися. Запрошуємо усі країни брати у цьому участь", - додав Тихий.

Він зазначив, що в МЗС уважно стежать за різними повідомленнями в цілях мирних ініціатив.

"З партнерами працюємо і пояснюємо їм, що будь-ласка, заходьте в процес Формули миру, і там будемо шукати точки дотику", - відзначив речник.

Дипломат пвдкреслив, що Україна прагне миру, як жодна інша країна у світі не прагне.

"За останній час лише з Росії лунали сигнали, що вони не хочуть говорити з Україною про мир. Тому, я думаю, для усього світу, усієї світової спільноти абсолютно зрозуміло, хто прагне миру", - наголосив Тихий.

Він додав, що як підкреслював президент Володимир Зеленмький, спільний дипломатичний тиск і фронт усіх миролюбних країн, здатний змінювати цю динаміку і примушувати Росію до того, аби вона обрала мир.

Шольц готує "мирний план" - що відомо

9 вересня італійська газета La Repubblica написала, що канцлер Німеччини Олаф Шольц готує "мирний план", у війні Росії та України, який передбачає збереження за РФ раніше захоплених українських територій.

Видання з посиланням на джерела в парламенті стверджувало, що канцлер Німеччини працює разом із деякими однопартійцями "над свого роду "Мінськими угодами", які передбачають можливість передачі частин української території Москві.

Шольц нібито планує увійти в історію як "канцлер миру", використавши війну в Україні, щоб повернути втрачені позиції.

Вас також можуть зацікавити новини: