Він передбачає збереження за РФ раніше захоплених українських територій.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц готує "мирний план", у війні Росії та України, який передбачає збереження за РФ раніше захоплених українських територій. Як пише італійська газета La Repubblica, Шольц планує увійти в історію як "канцлер миру", використавши війну в Україні, щоб повернути втрачені позиції.

"Приголомшений руйнівними результатами виборів у Тюрінгії та Саксонії і переслідуваний дедалі наполегливішими чутками про те, що можлива поразка 22 вересня в Бранденбурзі може змусити його зробити крок назад, канцлер вирішив розіграти українську карту, щоб вибратися з глухого кута", - пише видання.

Видання з посиланням на джерела в парламенті зазначає, що канцлер Німеччини працює разом із деякими однопартійцями "над свого роду "Мінськими угодами", які передбачають можливість передачі частин української території Москві.

Відео дня

При цьому джерело зазначає, що "канцлер хоче прогнути Україну за будь-яку ціну".

Шольц заявив про необхідність переговорів із Росією

Німецький канцлер заявив, що зараз настав той момент, коли варто почати обговорення миру в Україні. За словами Шольца, він обговорив це питання з президентом України Володимиром Зеленським, з яким у нього "хороші" стосунки. Той нібито погодився, що Росія має бути присутня на наступній мирній конференції.

А колишній український посол у Німеччині Андрій Мельник заявив, що влада України не має нічого проти, щоб Німеччина стала посередником у переговорах Києва і Кремля. Він закликав німецького канцлера Олафа Шольца вийти на Путіна й обговорити з ним переговори щодо України.

Вас також можуть зацікавити новини: