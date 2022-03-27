Голова ОП наголосив, що для України питання територіальної цілісності та суверенітету - принципове.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що будь-які фейкові референдуми в ОРДЛО про приєднання до РФ не будуть визнані Україною та світом.

Про це він повідомив у Telegram.

"Будь-які фейкові референдуми в ОРДЛО про приєднання до РФ не будуть визнані Україною та світом. А спроби росіян таким чином підняти ставки, підірвати український суверенітет все одно не досягнуть успіху", - зазначив Єрмак.

Голова ОП наголосив, що для України питання територіальної цілісності та суверенітету - принципове.

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Як повідомляв УНІАН, раніше у російських пропагандистських ЗМІ з'явилася інформація, що ставленик Кремля на окупованій частині Луганщини Леонід Пасічник сказав, що найближчим часом там може відбутися референдум стосовно приєднання до складу РФ.

Коментуючи цю заяву, в МЗС України наголосили, що будь-які фейкові референдуми на тимчасово окупованих територіях є юридично нікчемними і не матимуть правових наслідків. За словами речника МЗС Олега Ніколенка, жодна країна світу не визнає насильницьку зміну міжнародно визнаних кордонів України.

"Натомість Росія отримає ще більш рішучу відповідь міжнародної спільноти, яка пришвидшить її падіння в прірву глобальної ізоляції", - наголосив він.