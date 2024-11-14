Подоляк зазначив, що люди, які працюють у вільних медіа і пишуть цю аналітику, пропонують завершити війну за рахунок країни, на яку напали.

Днями видання The Economist опублікувало матеріал, в якому заявило, що вибори в Україні можуть відбутися вже в травні 2025 року. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував цю інформацію.

"Що мені сьогодні дуже подобається – я з сарказмом говорю – в західних медіа? Всі плани, все, що вони прописують сьогодні – це примусити Україну не чинити спротив. Віддайте територію, не вступайте до НАТО, проведіть вибори під час війни. Усе це базується на тому, що "давайте примусимо Україну"", – сказав він в етері програми "Україна сьогодні" на телеканалі 2+2.

Подоляк додав, що люди, які працюють у вільних медіа і пишуть цю аналітику, пропонують завершити війну за рахунок країни, на яку напали.

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"Давайте ми примусимо Україну, щоб вона не чинила спротив. І там жодного слова немає про те, як примусити Росію, країну-агресорку припинити агресію", – наголосив він.

Водночас, відповідаючи на запитання про те, чому в західних медіа так роблять, Подоляк сказав, що "це простіше".

"Це простіше. Дивіться: "Ми такі круті, ми знаємо, як можна закінчити швидко війну". А як закінчити війну? Є країна, яка три роки чинить спротив. Ми б, наприклад, три роки спротив, може, і не чинили, стояли б на колінах, це круто і так далі. Але вони чинять спротив. Так ми ж можемо закінчити війну. Як? А давайте скажемо, щоб вони склали зброю, це рішення. І всі такі: "Ух ти!". Вони просто не пишуть заголовок "Ми про мирний план, заради закінчення війни треба зробити те і те". Вони мають написати "Мир в Україні може бути тільки за рахунок України, тільки за рахунок того, що Україна перестане чинити спротив і віддасть все своє"", – резюмував Подоляк.

Вибори в Україні: про що писало The Economist

Напередодні видання The Economist випустило матеріал, в якому заявило, що вибори можуть відбутися в 2025 році. Найраніша дата, яку нібито обговорюють – 25 травня.

У тому ж матеріалі журналісти зауважили, що Офіс президента заперечує підготовку до виборів. Більшість джерел видання скептично ставляться до того, що голосування відбудеться. Існують питання щодо організації та легітимності цього процесу.

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