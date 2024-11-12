Офіс президента заперечує підготовку до виборів.

Вибори в Україні можуть відбутися вже у 2025 році. Найраніша дата – 25 травня, пише видання The Economist.

"Наразі на вустах київських політиків дві дати: 20 січня 2025 року, дата інавгурації Трампа, перший момент для будь-якого можливого припинення вогню та скасування воєнного стану, і 25 травня, найраніша дата виборів, яка обговорюється", – йдеться у матеріалі.

Примітно, що Офіс президента заперечує підготовку до виборів. Більшість джерел видання скептично ставляться до того, що голосування відбудеться. Існують питання щодо організації та легітимності цього процесу.

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"Брати участь у передвиборчій кампанії зараз було б самогубством", – вважає народний депутат Ярослав Желєзняк.

Тим не менш, певна підготовча робота, схоже, розпочалася, пишуть автори. Регіональні виборчі штаби мобілізуються, і ведеться робота над списками кандидатів. Представники "одного з імовірних конкурентів" Володимира Зеленського на президентських виборах кажуть, що Україні потрібні вибори, але "вони побоюються робити публічні заяви про це, побоюючись жорсткої реакції з боку Офісу президента".

"Якби вибори відбулися завтра, пану Зеленському було б важко повторити успіх переконливої перемоги, яку він здобув у 2019 році. Майже через три роки після російського вторгнення його вже не сприймають як беззаперечного військового лідера, яким він був колись", – мовиться в матеріалі.

Внутрішні опитування, з якими ознайомилося The Economist, свідчать про те, що у другому турі чинний президент матиме погані шанси на перемогу над Валерієм Залужним. Колишній головнокомандувач ЗСУ, який зараз обіймає посаду посла у Великій Британії, ще не дав зрозуміти свої політичні амбіції, хоча багато хто закликає його балотуватися.

Президент має кращі шанси, коли його протиставляють іншим опозиційним діячам. Але один зі співрозмовників видання каже, що найкращим кроком для Зеленського було б відійти в бік:

"У Зеленського є лише один вихід, щоб вийти з непошкодженою репутацією. Це провести вибори [без нього] і увійти в історію як людина, яка об'єднала націю під час війни".

Альтернативою є ризик асоціюватися з військовим колапсом або частковим миром.

З наближенням вступу на посаду новообраного президента США Дональда Трампа Україна готується до змін. Зараз є побоювання, що пропозиція Трампа Україні буде нагадувати щось схоже на ідеї, висунуті його майбутнім віцепрезидентом Джей-Ді Венсом. Вони, по суті, виключають членство в НАТО, водночас дозволяють Росії зберегти контроль над 18% території України, яка зараз знаходиться в окупації.

"Попри всі розмови в Києві та інших столицях про закінчення війни, більшість тих, хто проводить час на передовій, розуміють, що багато боїв ще попереду. Ініціатива належить Володимиру Путіну, і малоймовірно, що він запропонує перемир'я, поки не буде вирішено кілька битв", – констатує видання.

Вибори в Україні: що відомо

Вибори в Україні мали відбутися у березні 2024 року, але оскільки по всій країні запроваджено воєнний стан, голосування було відкладено на невизначений термін.

Точилося багато дискусій щодо імовірності їх проведення. Тоді влада наголошувала, що вибори провести неможливо, в тому числі через те, що сотні тисяч громадян перебувають на фронті і не можуть проголосувати.

Та у вересні 2024 року стало відомо, що Центральна виборча комісія відновила роботу Державного реєстру виборців у частині обліку постійних виборчих дільниць. У ЦВК тоді пояснили, що це регулярна планова робота, яка виконується постійно, і це зовсім не означає проведення виборів найближчим часом.

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