Відповідні розмови, за словами джерела у партії, ведуться, проте наразі усе це дійсно лише на рівні розмов.

Питання зміни назви партії "Слуга народу" ніколи не обговорювалося у жодному з існуючих форматів - ні на з‘їзді, ні на Політичній раді партії, ні на Національній раді громад.

Про це в коментарі УНІАН повідомила речниця фракції "СН" в парламенті Юлія Палійчук.

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Відповідаючи на запитання щодо інформації, що начебто президент хоче перейменувати партію "Слуга народу" ближче до парламентських виборів, вона зазначила:

"У нас є партія, яка отримала найвищий результат на виборах і утворила найбільшу фракцію парламенту. Питання зміни її назви ніколи не обговорювалося у жодному з існуючих форматів - ні на з'їзді, ні на Політраді, ні на Національній раді громад. Це вже не перший раз, коли джерела з сумнівною репутацією поширюють дезінформацію про нас і нашу команду. Якби ми кожного разу це коментували, то наша робота полягали б в тому, що ми з ранку і до ночі лише спростовували б чергові "інсайти".

Водночас джерело у партії повідомило УНІАН, що розмови щодо можливого перейменування партії ведуться, проте наразі це усе відбувається дійсно лише на рівні розмов.

Рішення про перейменування партії ухвалюється на її з'їзді.

Офіційно членам партії про можливість її перейменування ще не повідомляли.

Джерело у партії не виключило, що після теоретичного перейменування у назві партії може з'явитися прізвище президента.

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