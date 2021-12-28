Новий власник запевнив, що редакційна політика буде незалежною.

Ковальов купив "4 канал" / фото Facebook Олексія Ковальова Ковальов купив "4 канал" / фото Facebook Олексія Ковальова

Народний депутат від "Слуги народу" Олексій Ковальов купив "4 канал" у колишнього нардепа Дмитра Добродомова.

Про це повідомила "Українська правда", а згодом підтвердив й сам Ковальов.

Співрозмовники видання розповіли, що Ковальов був на новорічному корпоративі "4 каналу". Колективу його представили, як нового власника.

Нардеп під час свята підписав з менеджментом угоду про невтручання у редакційну політику.

Читайте такожКанал Порошенка привітав його з днем народження дивним відеоЗгідно з відкритими даними, ТОВ "ТРК "ІНТЕРРАДІО", засновником юридичної особи є Олексій Ковальов, частка його власності 100%. Сума статутного фонду вказана 4 363 511 грн. Кінцевими бенефіціарними власниками телеканалу, які "мають прямий вирішальний вплив" є Іван та Наталія Ковальови. Ймовірно, це батьки депутата.

Згодом у Facebook Ковальов підтвердив, що його родина купила "4 канал", адже це "єдиний серед приватних мовників в Україні, який рівновіддалений від усіх політичних та олігархічних груп".

Родина Ковальова вирішила придбати телеканал, щоб "зробити його ще якіснішим, потужнішим та популярнішим".

"Проукраїнський вектор каналу буде збережений, незалежна редакційна політика також (під час знайомства з колективом, я вже підписав відповідну редакційну угоду). Вважаю, що телеканал має бути більш чітко спрямований на посилення об’єднавчих процесів в українському суспільстві. Це ще одне наше завдання в найближчий перспективі", - підсумував нардеп.

Нагадаємо, що 16 листопада Ковальов потрапив у ДТП на дорозі Київ-Одеса. Тоді у фракції "Слуга народу" запевнили, що учасники дорожньо-транспортної пригоди за участі їхнього депутата Олексія Ковальова серйозних ушкоджень не дістали.

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