У переліку військових звань планують замінити низку позицій.

Деякі військові звання в української армії можуть зникнути. Річ у тім, що Кабінет Міністрів запропонував привести їх відповідно до стандартів НАТО.

Про це пише народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, мова йде про звання молодшого начальницького складу служби цивільного захисту. Відповідна норма закладена в проекті закону щодо вдосконалення законодавства з питань проходження служби цивільного захисту, який погодив Кабмін.

Читайте також Зеленський представивши нових командувачів у ЗСУ (фото) В Україні планує замінити наступні військові звання:

молодший сержант і сержант СЦЗ - на сержанта СЦЗ;

старший сержант СЦЗ і старшина СЦЗ - на майстер-сержанта СЦЗ;

прапорщика СЦЗ і старшого прапорщика СЦЗ - на головного майстер-сержанта СЦЗ.

Коли скасують строкову службу в Україні

Закони "Про основи національного опору" та "Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про чисельність Збройних сил України" парламент ухвалив 16 липня. 29 липня президент підписав ці закони.

20 липня голова президентської партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко В інтерв'ю ЗМІ заявив, що вже з 2023 року в Україні можуть скасувати обов'язковий військовий призов. Це зокрема дозволить зробити прийнятий Радою закон Про Національний опір, який передбачає створення територіальної оборони.

Автор: Анастасія Горбачова