Цьогорічний осінній призов проводитиметься у жовтні – грудні.

Понад 13,5 тисяч осіб планується призвати цієї осені на строкову службу до української армії.

Про це АрміяInform розповів начальник відділу комплектування рядовим, сержантським складом та призову управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Микола Качаненко.

Він розповів, що цьогорічний осінній призов проводитиметься у жовтні – грудні. Перші відправлення почнуться 5 жовтня, а останнє - 21 грудня. Всього заплановано призвати 13 575 чоловіків.

"Це на 671 особу менше, ніж під час весняного призову, але цифра для потреб ЗСУ залишилась незмінною – 6500 осіб. Загальне зменшення відбулось через зменшення потреб інших силових структур", - зазначив офіцер.

За словами Качаненка, найбільше буде призвано у Дніпропетровській області - 1300 осіб і в Харківській - 972 особи.

"Чоловіки, які стали студентами, до 1 жовтня повинні надати довідку про це до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де вони перебувають на обліку", - підкреслив полковник.

Він зауважив, що вже три призовні кампанії в Україні пройшли в умовах карантину.

"Тому якщо ситуація залишиться такою, якою вона нині є, ніяких труднощів не виникне. Збірні пункти обладнані всім необхідним для запобігання поширенню коронавірусної інфекції та для дотримання всіх санітарних норм. У нас відпрацьовані графіки, згідно з якими здійснюються попередні медичні огляди таким чином, щоб не було скупчення людей на призовних дільницях. Дільниці забезпечені засобами захисту й дезінфекції, а призовні комісії відбуваються з дотриманням соціальної дистанції. Посилення карантину може вплинути лише на рух залізничного транспорту. Але й це у нас передбачено - у такому випадку призовників забиратимуть військові частини своїм транспортом", - додав Качаненко.

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Автор: Денис Прядко