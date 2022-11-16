Місту повернули історичну назву. Перейменування ініціювали самі місцеві жителі.

Верховна Рада України у середу, 16 листопада, перейменувала місто Новоград-Волинський Житомирської області на Звягель.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, "за" відповідні постанови № 8179 та № 8180 проголосувало 260 депутатів.

"Рада перейменували місто "Новоград-Волинський" на "Звягель", а "Новоград-Волинський район" Житомирської області на "Звягельський район"", - написав нардеп.

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Як писав УНІАН, раніше Житомирська обласна рада звернулась до Верховної Ради України з поданням про перейменування міста Новоград-Волинський на Звягель.

Довідка УНІАН. Назву "Звягель" місто носило з ХV ст. У 1793 році після другого розділу Речі Посполитої населений пункт перейшов під управління Російської імперії та був перейменований на місто "Новоград-Волинський".

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