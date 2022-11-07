Назву "Звягель" місто носило з ХV ст. У 1793 році після другого розділу Речі Посполитої населений пункт перейшов під управління Російської імперії та був перейменований на "Новоград-Волинський".

Житомирська обласна рада звернулась до Верховної Ради України з поданням про перейменування міста Новоград-Волинський на Звягель.

У постанові №8179, зареєстрованій у Верховній Раді народними депутатами Андрієм Клочком, Віталієм Безгіним та Ігорем Гузем, зазначається, що перейменування міста Новоград-Волинський, а також відповідного району, ініційовано його жителями з метою повернення населеному пункту його історичної назви "Звягель". Таке рішення підтримала більшість жителів населеного пункту, які взяли участь у громадських слуханнях.

Назву "Звягель" місто носило з ХV ст. У 1793 році після другого розділу Речі Посполитої населений пункт перейшов під управління Російської імперії та був перейменований на місто "Новоград-Волинський".

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На сьогодні Новоград-Волинський є адміністративним центром Новоград-Волинського району та Новоград-Волинської міської територіальної громади. В місті проживає близько 55 тис. жителів.

Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав подання про перейменування міста.

Дерусифікація в Україні

Як повідомляв УНІАН, у вересні в Києві перейменували вулицю Волгоградську в Солом’янському районі столиці на вулицю імені громадського активіста, керівника організації "Захистимо Протасів Яр" Романа Ратушного, який загинув на війні проти російських окупантів.

Також Київрада перейменувала ще близько 40 вулиць, провулків і площ столиці, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим. Зокрема, й вулицю Московську у центрі міста – на вулицю Князів Острозьких.

В Одесі ж завершили опитування щодо долі пам’ятника російській імператриці Катерині II, який неодноразово обливали червоною фарбою.

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