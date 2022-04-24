Голова держави звернувся до народу з Софійського собору.

Президент України Володимир Зеленський привітав християн східного обряду з Великоднем.

Голова держави звернувся до народу з Софійського собору. Відео опубліковане на сайті Офісу президента.

Як зазначив президент, Україна просить у Бога лише одного – миру та процвітання. Він також закликав усіх громадян берегти себе, своїх близьких та Україну.

"На Великдень ми просимо в Бога великої благодаті, щоб здійснилася наша велика мрія – це ще один Великий день, день, коли в Україні настане великий мир. А з ним – вічна злагода й процвітання", – сказано в повідомленні.

"Бережіть себе. Бережіть своїх близьких. Бережіть Україну! Христос воскрес! Воістину воскрес!", – додав політик.

Зазначимо, напередодні в Єрусалимі традиційно відбулося сходження Благодатного вогню.

В Україну його доставили спецрейсом, щоб передати до храмів по всій країні, де це можливо в рамках воєнного стану. Вже опівночі першою Благодатний вогонь зустріла Волинь.

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