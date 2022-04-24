Пасхальне Богослужіння проходить у Свято-Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі.

У неділю, 24 квітня, в Україні християни східного обряду святкуватимуть Великдень. Приєднуватися до богослужінь можна онлайн.

Православна Церква України веде пряму трансляцію в Facebook та на YouTube.

Пасхальне Богослужіння, яке очолює Предстоятель Української Православної Церкви Блаженнійший Митрополит Епіфаній, проходить у Свято-Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі.

Як сповіщалося, цьогоріч через повномасштабну війну в Україні та можливі провокації окупантів вірян просили не йти до храмів та приєднуватися до богослужінь онлайн.

Нагадаємо, у 23 на 24 квітня по всій Україні діє комендантська година. Починаючи з 5:00 українці зможуть завітати до храмів своїх міст.

Аудіоперехоплення розмов російських окупантів свідчать, що військові планують збільшити кількість обстрілів на Великдень. У розмові зі своєю дружиною один з окупантів розповів про те, як він і його товариші по службі "розважаються" на війні в Україні та пишуть на снарядах "Христос воскрес!".

У Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України також попередили про посилення ворожих кібератак на Великдень.

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