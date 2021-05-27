Генеральний прокурор запевняє, що поділяє цінності президента і працює над їх реалізацією разом з ним.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова не вважає себе людиною президента Володимира Зеленського.

Про це генпрокурор сказала в інтерв'ю телеканалу "Україна 24", відповідаючи на питання, чи вважає вона себе людиною президента.

"Я - не чийсь брелок, не чиясь ручка, чийсь папір, я не трубка від двохсотки (урядовий зв'язок - УНІАН), але у мене є розум, вуха, у мене є очі, і я вибудовую відносини з президентом, якого я дуже поважаю та поділяю з ним цінності. Тому будувати країну треба таким чином, щоб люди, які це роблять, робили це в унісон", - сказала Венедіктова.

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Автор: Дмитро Хилюк