Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що не задоволена рішенням суду про обрання народному депутату від ОПЗЖ Віктору Медведчуку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Про це вона сказала в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".
Венедіктова зазначила, що провадження проти Медведчука було відкрито не через його політичну діяльність не через те, що він кум президента РФ Володимира Путіна, а через те, що він порушив законодавство.
Відповідаючи на запитання, чому лише тепер проти Медведчука порушено кримінальну справу, хоча про його проросійську діяльність давно відомо, Венедіктова сказала: "Ну ви знаєте, знали всі. Ми, наприклад, не знали. Коли проводиться контррозвідувальна діяльність, тільки вище керівництво Генеральної прокуратури про це знає. Я наполягаю, що Офіс генпрокурора не політизований: ми не дивимось на те, що він проросійський політик, що кум Путіна, ми – про кримінальне провадження. Порушив закон – відповідай", - сказала Венедіктова.
Читайте такожМедведчук у суді заявив, що вважає політичними репресіями висунуту йому підозруКоментуючи рішення суду про обрання Медведчуку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, Венедіктова сказала, що незадоволена цим рішенням, однак не вважає, що судді порушили закон, обравши саме такий захід.
"Застава була дуже велика – 300 мільйонів. Але коли суддя мотивував своє рішення, він сказав: ви наклали на людину санкції, заблокували її активи, і коли ви ставите таку велику заставу, це означає, що ви робите безальтернативне клопотання, це означає, що ви хочете посадити його під варту. Мені це не сподобалось, і ми подали апеляцію. Але там залишили в силі це рішення. Якби там (у рішенні суду – УНІАН) було б щось неправосудне, я б пішла до Вищої ради правосуддя", - сказала Венедіктова.
Справа Медведчука: у чому підозрюють кума Путіна
11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Медведчуку і Тарасу Козаку.
Їх підозрюють за трьома епізодами:
- незаконна передача РФ газового родовища;
- надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний військовий підрозділ ЗСУ);
- проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь".
Суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Обвинувачення наполягало на триманні під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 300 млн 930 грн.
21 травня Київський апеляційний суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом.
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