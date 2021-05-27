Генпрокурор не вважає, що судді порушили закон, обравши саме такий захід.

Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що не задоволена рішенням суду про обрання народному депутату від ОПЗЖ Віктору Медведчуку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Про це вона сказала в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

Венедіктова зазначила, що провадження проти Медведчука було відкрито не через його політичну діяльність не через те, що він кум президента РФ Володимира Путіна, а через те, що він порушив законодавство.

Відповідаючи на запитання, чому лише тепер проти Медведчука порушено кримінальну справу, хоча про його проросійську діяльність давно відомо, Венедіктова сказала: "Ну ви знаєте, знали всі. Ми, наприклад, не знали. Коли проводиться контррозвідувальна діяльність, тільки вище керівництво Генеральної прокуратури про це знає. Я наполягаю, що Офіс генпрокурора не політизований: ми не дивимось на те, що він проросійський політик, що кум Путіна, ми – про кримінальне провадження. Порушив закон – відповідай", - сказала Венедіктова.

Читайте такожМедведчук у суді заявив, що вважає політичними репресіями висунуту йому підозруКоментуючи рішення суду про обрання Медведчуку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, Венедіктова сказала, що незадоволена цим рішенням, однак не вважає, що судді порушили закон, обравши саме такий захід.

"Застава була дуже велика – 300 мільйонів. Але коли суддя мотивував своє рішення, він сказав: ви наклали на людину санкції, заблокували її активи, і коли ви ставите таку велику заставу, це означає, що ви робите безальтернативне клопотання, це означає, що ви хочете посадити його під варту. Мені це не сподобалось, і ми подали апеляцію. Але там залишили в силі це рішення. Якби там (у рішенні суду – УНІАН) було б щось неправосудне, я б пішла до Вищої ради правосуддя", - сказала Венедіктова.

Справа Медведчука: у чому підозрюють кума Путіна

11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Медведчуку і Тарасу Козаку.

Їх підозрюють за трьома епізодами:

незаконна передача РФ газового родовища;

надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний військовий підрозділ ЗСУ);

проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Промінь".

Суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Обвинувачення наполягало на триманні під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 300 млн 930 грн.

21 травня Київський апеляційний суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом.

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Автор: Дмитро Хилюк