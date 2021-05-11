СБУ вживає заходів зі встановлення місця перебування Віктора Медведчука та вручення йому клопотання про тримання під вартою.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозру у державній зраді двом депутатам Верховної Ради.

Про це вона повідомила у Facebook.

Читайте такожНе тільки Росія: в СБУ попередили про загрозу з боку БілорусіГлава Офісу Генпрокурора не назвала повністю прізвища нардепів. За інформацією УП, підозри підписали куму Путіна Віктору Медведчуку і його соратнику Тарасу Козаку.

«Ми з колегами із правоохоронних органів провели масу слідчих дій, отримали багато експертних висновків, в ході досудового розслідування допитали цінних свідків. Робота велась ефективно, ми робили все можливе, щоб інформація залишалась у вакуумі», – пояснила Венедіктова.

Народні депутати підозрюються в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму, уточнила Венедіктова.

Також вона повідомила, що за результатами обшуків місце знаходження Медведчука не встановлено, і тому СБУ вживає заходів зі встановлення його місця перебування та вручення йому клопотання про тримання під вартою.

“1. Вважати Крим частиною іншої держави — не можна. 2. Сприяти і безпосередньо брати участь у передачі цінних документів, що стосуються українських надр, грошовий еквівалент ресурсів яких становить 38 млрд грн — не можна. 3. Ставати правонаступником української власності, яка належить громадянам України, — не можна. 4. Розкривати відомості, що містять держтаємницю, — не можна. 5. Створювати армію інформаційних клоунів і ляльководити ними у власних антиукраїнських інтересах — не можна”, - підсумувала генпрокурор.

Раніше повідомлялося про обшуки у будинку Медведчука в Києві.

Справа проти Медведчука: що відомо

Раніше у ДБР повідомили, що справа проти кума Путіна та депутата Ради Віктора Медведчука, відкрита ще у 2019 році, досі в процесі досудового розслідування. Мова про державну зраду і посягання на територіальну цілісність та недоторканність України.

«У вказаному кримінальному провадженні досудове розслідування здійснюється Центральним апаратом Державного бюро розслідувань. У кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлялося. Кримінальне провадження не закривалося», – інформують у ДБР.

Зазначимо, у лютому 2019 року Генпрокуратура відкрила провадження за зверненням тоді депутата Андрія Тетерука проти співголови ОПЗЖ Віктора Медведчука за статтями про сепаратизм і державну зраду.

29 січня 2019 року Віктор Медведчук на партійному з’їзді оголосив про необхідність утворення так званого «автономного регіону Донбас» з власним парламентом та урядом. Громадськість сприйняла ідею кума Путіна негативно.

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Автори: Яна Ставська, Дмитро Хилюк