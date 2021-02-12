Справа проти кума Путіна та депутата Ради Віктора Медведчука, відкрита ще у 2019 році, досі в процесі досудового розслідування.
Про це на запит Радіо Свобода повідомили у Державному бюро розслідувань.
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Мова про державну зраду і посягання на територіальну цілісність та недоторканність України.
«У вказаному кримінальному провадженні досудове розслідування здійснюється Центральним апаратом Державного бюро розслідувань. У кримінальному провадженні жодній особі про підозру не повідомлялося. Кримінальне провадження не закривалося», – інформують у ДБР.
Що відомо про справу Медведчука
У лютому 2019 року Генпрокуратура відкрила провадження за зверненням тоді депутата Андрія Тетерука проти співголови ОПЗЖ Віктора Медведчука за статтями про сепаратизм і державну зраду.
29 січня 2019 року Віктор Медведчук на партійному з’їзді оголосив про необхідність утворення так званого «автономного регіону Донбас» з власним парламентом та урядом. Громадськість сприйняла ідею кума Путіна негативно.
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