Президент Володимир Зеленський звільнив члена Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського від виконання обовʼязків свого представника у Верховній Раді.
Відповідний указ №812/2023 від 7 грудня сьогодні було опубліковано на сайті Офісу президента. Водночас наказу щодо іншого призначення Веніславського немає.
"Звільнити Веніславського Федора Володимировича від виконання обовʼязків Представника Президента України у Верховній Раді України", - мовиться у документі.
Що відомо про Веніславського:
Як повідомляв УНІАН, 3 червня 2019 Зеленський призначив Федора Веніславського своїм представником у Конституційному суді.
12 вересня 202 року він звільнив Веніславського від виконання обов'язків, а іншим указом Зеленський призначив на цю посаду Сергія Дембовського. Веніславського президент призначив своїм представником у Верховній Раді.
***Веніславський народився у травні 1969 року на Волині. Має вищу освіту, доцент кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, фахівець у галузі державотворення та прав людини, з досвідом викладацької, наукової, законотворчої та правозахисної діяльності. Балотувався у Верховну Раду як самовисуванець.
Раніше він повідомляв, що депутати Верховної Ради планують на законодавчому рівні зобов'язати українців носити з собою військовий квиток.