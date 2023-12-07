Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

Президент Володимир Зеленський звільнив члена Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федора Веніславського від виконання обовʼязків свого представника у Верховній Раді.

Відповідний указ №812/2023 від 7 грудня сьогодні було опубліковано на сайті Офісу президента. Водночас наказу щодо іншого призначення Веніславського немає.

"Звільнити Веніславського Федора Володимировича від виконання обовʼязків Представника Президента України у Верховній Раді України", - мовиться у документі.

Що відомо про Веніславського:

Як повідомляв УНІАН, 3 червня 2019 Зеленський призначив Федора Веніславського своїм представником у Конституційному суді.

12 вересня 202 року він звільнив Веніславського від виконання обов'язків, а іншим указом Зеленський призначив на цю посаду Сергія Дембовського. Веніславського президент призначив своїм представником у Верховній Раді.

***Веніславський народився у травні 1969 року на Волині. Має вищу освіту, доцент кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, фахівець у галузі державотворення та прав людини, з досвідом викладацької, наукової, законотворчої та правозахисної діяльності. Балотувався у Верховну Раду як самовисуванець.

Раніше він повідомляв, що депутати Верховної Ради планують на законодавчому рівні зобов'язати українців носити з собою військовий квиток.

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