Також їх хочуть надсилати рекомендованим листом, додав Веніславський.

В Україні планують дозволити вручати повістки не лише особисто під розписку, але і через електронну пошту та рекомендованим листом. Про це повідомив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у ВР Федір Веніславський.

"Тобто сповіщення про надходження рекомендованого листа надходить до поштової скриньки, а уже сам лист з повісткою мають видати людині особисто в руки відповідними представниками поштових служб. Це так звана публічна повістка", – пояснив він в інтервʼю "РБК-Україна".

Говорячи про актуальність електронних поштових скриньок, він наголосив, що в Україні вже фактично діє електронний кабінет військовозобов'язаних та призовників. Він буде містити усі ідентифікаційні дані. За словами Веніславського, ці норми мають спростити отримання повістки і не дозволяти людям зловживати тим, що повістку нібито не отримано і закон не порушено.

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"Також ми прописуємо, що повістки можуть вручатися не лише представниками ТЦК, але і через органи місцевого самоврядування, місцеві органи виконавчої влади – щоб уточнити повноваження всіх органів публічної влади у питаннях мобілізації. Тому що зараз у чинному законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію вже передбачено, що ці органи беруть участь у мобілізаційних заходах, але на практиці вони дуже часто уникають цих своїх обов'язків. Крім того, ми передбачаємо, що і військові адміністрації долучаються до цих заходів", – додав він.

Водночас він зауважив, що у новому законопроекті питання щодо віку призову на військову службу за мобілізацією взагалі не вирішуються.

"Нагадаю, зараз на військову службу за мобілізацією можуть бути призвані особи, які пройшли строкову військову службу – тобто які мають військовий досвід та підготовку. Але якщо вони не проходили строкову військову службу і є призовниками – то тоді для них діє норма про можливість мобілізації лише з 27 років. Коли президент підпише вже ухвалений законопроект парламенту – тоді людину, що не має військової підготовки, можна буде мобілізовувати з 25 років", – резюмував Веніславський.

Зміни в мобілізації в Україні: важливі новини

Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у ВР Федір Веніславський розповів, що нардепи працюють над змінами до законодавства про мобілізацію. Зокрема, українців хочуть зобовʼязати постійно носити з собою військовий квиток. За словами Веніславського, це необхідно, "щоб уникнути питань пов'язаних з тим, чи є громадянин військовозобов'язаним, не військовозобов'язаним, може отримати повістку, або не може отримати повістку".

Крім того, в Раді обговорюють запровадження механізмів для демобілізації з військової служби, а також звільнення в запас військових строкової служби.

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