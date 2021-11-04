Міністр планує долучитися до роботи в рамках Тристоронньої контактної групи.

Нова віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук вже наступного тижня планує відвідати Донбас.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала в коментарі журналістам.

Говорячи про свої перші кроки на новій посаді, Верещук, зокрема щодо ідеї створення "Центру відновлення миру", зазначила, що це буде "агентство, яке буде цілеспрямовано займатися формуванням реєстрів, а потім і складанням позовів".

"І решту роботи, яку зараз роблять міністерства, але роблять її кожен у своєму напрямку. Ми ж, як профільне міністерство, маємо зібрати всю інформацію, її згрупувати, щоб потім, коли юристи чи Міністерство закордонних справ будуть подавати позови, формувати політичну консолідовану позицію держави, вони мали інформацію, факти, які не загубилися десь там, ніхто про них не забув, а є сформовані. І це державний підхід", – пояснила вона.

Читайте такожСтало відомо, хто має замінити Верещук у РадіТакож на запитання щодо того, коли може відбутися її перша поїздка на Донбас, Верещук повідомила: "Якщо все буде добре, я планую на наступний тиждень, відразу, невідкладно поїхати на Донбас".

Вона розповіла, що хоче поспілкуватися там з місцевими жителями, зокрема, стосовно питань безробіття та екологічних загроз.

Крім того, на запитання, чи планує вона долучитися до роботи Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі, Верещук відповіла: "Так... Це відбудеться в середу, вже наступної середи, на наступний тиждень я буду долучатися до перемовного процесу. В який спосіб – побачимо. Ми домовилися з президентом України, що я братиму участь, а потім побачимо мою роль та місце".

Чиновник також повідомила, що при міністерстві буде створено Експертну раду та Громадську раду.

Нагадаємо, парламент 4 листопада призначив Ірину Верещук віце-прем'єр-міністром України – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Повноваження Верещук як нардепа були достроково припинені.

Автор: Таня Поляковська