Очільницею відомства стала Ірина Верещук - колишній народний депутат, обрана за списком партії "Слуга народу".

Верховна Рада призначила Ірину Верещук віце-прем'єр-міністром України – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Як передає кореспондент УНІАН, кандидатуру Верещук підтримали 260 народних депутатів.

До призначення Верещук була народним депутатом, обрана до парламенту за списком партії "Слуга народу" під номером 29.

Ірина Верещук народилася 30 листопада 1979 року, на момент обрання до ВР була президентом громадської організації "Міжнародний центр балтійсько-чорноморських досліджень та консенсусних практик. Центр політичного діалогу", безпартійнa.

Читайте такожЛерос у Раді показав Зеленському непристойний жест рукою (відео)Як повідомляв УНІАН, 3 листопада Верховна Рада ухвалила постанову про звільнення Олексія Резнікова з посади віце-прем'єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Сьогодні, 4 листопада, парламент голосував за призначення чотирьох членів Кабінету міністрів України.

На засідання Верховної Ради прибув президент України Володимир Зеленський. Глава держави представив кандидатуру Олексія Резнікова на посаду міністра оборони. Відповідно до Конституції України, кандидатуру на посаду міністра оборони пропонує президент. Призначення Резнікова підтримали 273 народних депутати.

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Автор: Надя Пришляк